Samsun su kaynaklarına rekor düzeyde sazan yavrusu bırakıldı

SAMSUN - Samsun'da "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde baraj ve göllere 3 milyon 200 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarında balıklandırma çalışması devam ediyor. Proje gereği Samsun'a tahsis edilen 3 milyon 200 bin adet yavru sazan balığı Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları ile İlçelerde bulunan tüm göl ve göletlere bölgedeki amatör ve ticari avcılık yapan balıkçıların katılımı ile bırakıldı. 19 Mayıs ilçesi Kızılırmak Deltası Yörükler Mahallesi'nde protokol üyelerinin katılımı ile düzenlenen törende ise yavru sazanlar lagünlere salındı.

"Sürdürebilirlik açısından önemli"

Göl ve göletlerin balıklandırılması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Biliyorsunuz doğal kaynaklarımızın tükenmemesi amacıyla göl ve akarsularımızda, iç sularımızda, baraj göllerimizde balıklandırma çalışması yapacağız. Amacımız hem gölün tamamında yapısını bozmamak hem de gelecek nesillere sürdürülebilir balıklarımızın devamını sağlamaktır. Ortalama 5-8 gr ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 45-50 cm'ye ulaşacak. Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettik. Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.