Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Bölgede sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun'un merkezi ve batı kıyıları, Sinop'un kuzeyi ile Kastamonu'nun doğu kıyılarında yerel kuvvetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların sağanak sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.