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Samsun Şehir Hastanesi ile sağlık turizmi hedefleniyor

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte kentin sağlık turizmindeki payının artırılması hedefleniyor. Hastanede birçok özellikli birim bulunacak ve bölgeye hizmet verecektir.

Sağlık Bakanlığının kamu kaynakları ile yapımını sürdürdüğü ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 93'e ulaşan Samsun Şehir Hastanesi ile kentin sağlık turizmindeki payının artırılması hedefleniyor.

Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesinin yapımında sona yaklaşıldı.

Onkoloji tanı ve tedavi merkezi, kalp damar cerrahisi, kadın doğum ve çocuk hastalıkları, plastik cerrahisinde üst düzey cihazlarla donatılacak hastanede bu branşların yanı sıra ileri düzey nükleer tıp, diyaliz merkezi, kemoterapi tedavi ünitesi, yanık merkezi, inme merkezi, organ nakil merkezi, kemik iliği nakil merkezi, kapsamlı palyatif bakım merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, genetik merkezi, iyot odası gibi özellikli birimler de yer alacak.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, kamunun öz kaynaklarıyla yapılan 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesinde fiziki ilerlemenin yüzde 93 civarında olduğunu söyledi.

Şehir Hastanesinin sadece Samsun'a değil bölgeye hizmet vereceğinin altını çizen Uras, "Hastanemize Tokat, Sinop, Amasya, Çorum'dan hastalar gelecek. Bölgenin önemli bir sağlık üssü olacak. Hastanemiz, 1500-1600 yatak kapasitesine ulaşabilecek nitelikte." dedi.

Hastanede 275 poliklinik odası, 40 ameliyathane, 223 yoğun bakım yatağı bulunacağını anlatan Uras, "Samsun Şehir Hastanesi normal bir hastaneden ziyade çok daha nitelikli ve kaliteli, vasıflı işlerin yapıldığı bir hastane olacak. İçerisinde inme merkezi, onkolojik tanı ve tedavi merkezi, hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, kemik iliği nakil merkezi, organ nakil merkezi gibi spesifik ve özellikli işlemin yapıldığı bir hastane olacak." ifadesini kullandı.

"Hem şehrimiz hem ülkemiz ciddi döviz girdisiyle kazançlı olacak"

Uras, hastanenin sadece bölgeye değil yurt dışından gelen hastalara da hizmet vereceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda sağlık turizmi ülkemiz açısından çok önemli. Biz de burada bir servisi, sağlık turizmi hastalarımıza ayıracağız. Özellikle bu bölgeye Gürcistan civarından çok fazla hasta gelmekte. Biz de bu hastaların daha nitelikli ve daha kaliteli tedavi olmalarını sağlamak amacıyla burada bir servisi ayıracağız. Böylece hem şehrimiz hem ülkemiz ciddi döviz girdisiyle kazançlı olacak. Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen hastaların kaliteli sağlık hizmeti alması adına Samsun'da başvurabilecekleri şekilde nitelikli şekilde hastaneyi planlıyoruz. Şu anda yılda 10 bin civarında hasta Gürcistan'dan kentimize geliyor. Biz bunu daha fazla sayılara ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece hem şehrimiz hem ülkemiz kazanmış olacak."

Hastanenin yanına 400 çocuğun yararlanacağı kreş de yapılacağı bilgisini paylaşan Uras, "Burada çalışan sağlık personelimiz çocuklarına çok yakın mesafede olacak. Çocuklarının güvende olduğunu bildiği için daha mutlu ve huzurlu şekilde çalışacak." diye konuştu.

Mustafa Uras, Samsun Şehir Hastanesinin kayalık zemine yapıldığını, aynı zamanda 1020 deprem izolatörüyle güçlendirildiğini vurgulayarak, olası deprem anında sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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