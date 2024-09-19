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Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından şiirler, halk oyunları ve bando gösterileri yapıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Gaziler Günü'nün önemine vurgu yaparak, aziz şehitler ve gaziler için rahmet diledi. Törene Samsun'un önde gelen isimleri katıldı.

SAMSUN'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi. Törende, şiirler okunurken, halk oyunları ve bando ekibi gösterileri de yer aldı.

Samsun'daki Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin devamında şiir okumaları, halk oyunları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bando ekibi gösterileri sergilendi. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bando ekibi Kıbrıs gazileri ile ilk defa marş söyleyerek büyük ilgi çekti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril yaptığı konuşmada, "Milli mücadele döneminin mucizelerinden olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve gazilik ünvanı verilmiştir. Bu nedenle 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılmaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının Muharip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini ve yapısını, toprak bütünlüğü, uğrunda vatan hainlerine ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm malul gazilerin gurur günüdür. Üzerinde yaşadığımız cennet vatan toprakları kadar vatan olmayı hak etmiş toprak parçası dünyada yoktur. Çünkü cennet vatan topraklarımızın her karışı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin asil kanlarıyla hamur olmuş, gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız şanlı bayrağımız rengini ve şeklini bu mübarek kanlardan almıştır. Bu duygu ve düşünceler ile cennet vatan toprakları için canlarını veren aziz şehitlerimize, Muharip Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına, tarihe mal olmuş devlet büyüklerimize ve vefat eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet dileyerek hayatta olan gazilerimize aile saadeti diliyorum" dedi. Törene ayrıca, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, kaymakamlar, il müdürleri, kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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