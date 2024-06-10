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Samsun Salıpazarı'ndaki Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri turizme kazandırılıyor

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan ve Tabiat Anıtı ilan edilen Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri, turizme kazandırılmak isteniyor. İlçede yapılan incelemelerde, şelalelerin doğal güzelliği ve turizm potansiyeli vurgulandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Tabiat Anıtı" olarak ilan edilen Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

İlçede orman içinde 13 hektarlık alanda sıralı 6 şelaleden oluşan ve 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Anıtı" ilan edilen Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri, doğal güzelliği ile öne çıkıyor.

Sahip olduğu şelalelerle turizmden pay almak isteyen ilçede, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Başkan Yardımcısı Hayrettin Akman ve Belediye Meclisi üyeleri bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olduklarını ancak turizmden yeterince yararlanamadıklarını söyledi.

Daha önce patika yolla ulaşılan Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri'ne Tabiat Anıtı ilan edilmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yol çalışması başlatıldığını aktaran Karaca, iki kilometrelik yolun bu yıl bitirilmesi için girişimde bulunduklarını belirtti.

Doğa harikası takım şelalelerini herkesin gelip görmesini istediklerini vurgulayan Karaca, "Saklı bir cennet. Halen daha gün yüzüne çıkarılamamış değerlerimiz var. Garpu Kalesi, Kaya Mezarları ve Karacaören Şelaleleri'miz gibi. Biz de buraların gün yüzüne çıkartılması için mücadele ediyoruz. İnşallah buraların yollarını bir an evvel yapıp halkımızın kullanımına açmak istiyoruz. Bu tür değerlerimizin il dışından ve yurt dışından vatandaşlarımızın gelip görmesini istiyoruz. Biz onları ilçemizde turist olarak değil misafir olarak ağırlayacağız. Herkesi Salıpazarı ilçemize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Salıpazarı Çağlayan Samsun Turizm Güncel Haberler

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