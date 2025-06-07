Samsun Salıpazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Samsun Salıpazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek bayramın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaşarak, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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