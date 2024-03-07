Üye Girişi
Haberler

Samsun Salıpazarı'nda Baraj İnşaatı Devam Ediyor

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki barajın gövde beton döküm imalatına başladı. Barajın sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü gibi faydaları olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşaatı devam eden Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki barajın gövde beton döküm imalatına başlandığı bildirildi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı Aydın Sağlık ve Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'in barajın inşaat çalışmalarını incelediği kaydedildi.

Barajın beton dizayn çalışmaları sonrasında gövde beton döküm imalatına başlandığı belirtilen açıklamada, "Barajın eş zamanlı olarak gövde zemin enjeksiyon çalışması devam etmektedir. Temelden yüksekliği 76 metre olan ve 13,19 milyon metreküp su depolayacak olan Salıpazarı Barajı, 15 bin 400 dekar sulama ve yılda 25,74 milyon metreküp içme suyu faydası bulunacaktır. Ayrıca baraj inşaatı ile 10,90 milyon metreküp taşkın kontrolü sağlaması hedeflenerek Salıpazarı ve Terme ilçelerinde taşkın zararlarının asgariye indirilmesi hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Salıpazarı Samsun Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title