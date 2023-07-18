Samsun Salıpazarı Barajı İnşaatında Çalışmalar Devam Ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2017'de başlanan baraj inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, inşaat sahasını ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı. Barajın 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımına 2017'de başlanan baraj inşaatında çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Salıpazarı Barajı inşaat sahasını gezerek, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı.

Çelik, barajın 2025'de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İncelemede AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman da katıldı.