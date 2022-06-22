Atakum sahilinde görevli 90 cankurtaran işbaşı yaptı (2)

Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri görev yapmaya başladı.

Atakum sahilinde görevli cankurtaranlar, düzenlenen tatbikatla işbaşı yaptı. Senaryo gereği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi sudan çıkarmak için harekete geçen cankurtaranlar, botla olay yerine gitti. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi botla sahile ulaştırdıktan sonra sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tatbikatın ardından gazetecilere, Samsun'un mavi bayraklı 13 plaja sahip olduğunu söyledi.

Kesintisiz 30 kilometrelik sahil bandında 90 cankurtaranın göreve başladığını belirten Demir, "Cankurtaranlarımız her türlü kurtarma eğitimini alıyor. Ayrıca boğulma vakalarının önüne geçmek için denizde botumuz da var. Sahil bandı içinde cankurtaran kuleleri de bulunuyor. Vatandaşlarımızın denize girişini ve çıkışını takip ediyoruz. Boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli tedbirler alıyoruz ama kıyılarımızda kum kayması yaşanıyor. Bu sebeple çok iyi yüzme bilmeyen insanlar paniğe kapılıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor." dedi.

Cankurtaran ekiplerinin yaz boyunca görev yapacağını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Boğulma vakalarının önüne geçme noktasında oldukça başarılı ekibe sahibiz. Bugün ekiplerimizin tatbikatını izledik. Hem denizden hem de sahilden boğulma vakasına müdahale ettik. Ayrıca sağlık ekipleri gelinceye kadar ekiplerimiz sahilde de müdahalesini sürdürüyor, boğulma vakası geçiren vatandaşımızı ambulansa yetiştiriyor. Geçmiş yıllarda gençlerimizi, vatandaşlarımızı kaybettik. Aldığımız bu tedbirlerle başarılı hizmetimiz devam ediyor."

Demir, denize girerek serinlemek isteyen vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Tedbirlere riayet etsinler. Özellikle gençlerimiz cesaretli davranıyor ve kıyıdan çok açılıyor. Ekiplerimiz bunları izliyor ve bu kişileri uyarıyor. Ekiplerimizden önce vatandaşımızın kendi can güvenliğini alması gerekir." ifadelerini kullandı.