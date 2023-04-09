SAMSUN-POLİSİN KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
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SAMSUN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Şenyer (83), polisin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
SAMSUN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Şenyer (83), polisin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı önünde meydana geldi. Yunus timinde görevli M.R.E. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Şenyer'e çarptı. Şenyer, Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel