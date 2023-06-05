Sağanak yağış nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda heyelan meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Samsun- Ordu karayolunda heyelan

SAMSUN - Sağanak yağış nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda heyelan meydana geldi.

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu karakolu üzerinde şiddetli yağmurdan dolayı toprak kayması yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tek şeridi trafiğe kapatan heyelana iş makineleri ile müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu heyelan temizlendi ve trafik akışı normale döndü.

Ancak bir süre sonra aynı yerde tekrar heyelan oldu. Ekipler yine iş makineleri yardımıyla temizleme çalışması başlattı.