Samsun-Ordu Karayolu'nda Tırın Lastiği Alev Aldı

Samsun- Ordu karayolu Çarşamba mevkisinde seyir halindeki tırın alev alan arka sağ lastiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selim Y. idaresindeki 55 UG 617 plakalı hurda yüklü tırın Terme ilçesinde balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Balatalara su tutan sürücü daha sonra yola devam ederken Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisine arka sağ tekerlekten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede alev alan lastiğe ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Alevlerin söndürülmesi sonrası tır yol kenarından çekildi.