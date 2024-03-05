Of Çaykara Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dostluk ve Dayanışma Gecesi

Of Çaykara Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin dostluk ve dayanışma gecesi gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Osman Nuri Sarı, Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl başta okullar ve çocuk esirgeme kurumları, şehit ve gazi aileleri olmak üzere evde kalan üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 600 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Samsun'un en eski ve en köklü derneklerinden biri olduğunu anlatan Sarı, "1975 Şubat'ından bu tarihe kadar hem sosyal hem de kültürel anlamda sadece hemşehrilerimize değil, tüm Samsun halkına aralıksız hizmet vermektedir. Gücünü Samsun'da yaşayan yaklaşık 30 bin Oflu, Çaykaralı, Hayratlı ve Dernekpazarlı hemşehrilerimizden alan derneğiniz, her yıl 100'e yakın öğrenciye burs vermenin yanında onlara gıda, kırtasiye ve kira yardımı da yapmaktadır." dedi.

Sarı, geçen sene yaşanan deprem felaketinde evleri zarar gören depremzedelere yönelik kadın kollarınca 3 gün aralıksız çalışarak hazırlanan yiyeceklerin deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, ayrıca toplanan gıda, giyim, temizlik ve ısınma malzemelerinin Elbistan'daki dernek yetkilisi tarafından depremzedelere teslim edildiğini, Samsun'a gelen yaklaşık 20 ailenin ev ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Derneğin ramazan ayında her gün dernek binasında iftar verdiğini vurgulayan Sarı, "Geceye katılımlarından dolayı tüm protokol temsilcilerine ve davetlilere şükranlarımı sunuyorum. Bu geceye desteklerini sunan Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hikmet Yeşilyurt'a, Borsan Grup adına Sayın Ahmet Ölmez'e, Samsun Yem Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Musa Çakır'a, Korulu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Koray Uludoğan'a, FKK Güney Oto Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ufuk Altuncu'ya, Akyüz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Akyüz'e, Şahin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Şahin'e, Asya Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Asım Azal'a, Aksakal Grup adına Sayın Osman Aksakal'a, eski başkanlardan Sayın Mustafa Kemal Şahin'e, kadın kolları başkanı Sayın Fatma Çelik'e, tüm yönetim kurulu üyelerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Programa CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adem Güney ile iş insanları, akademisyenler, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.