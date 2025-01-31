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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Gözaltı

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Gözaltı
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Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yasa dışı bahisle ilgili dijital materyallere el koydu.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A.A, U.S, N.A, C.S, A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda cep telefonu, tablet, akıllı saat ile bilgisayar gibi 24 dijital materyale el koydu.

Zanlılardan 4'ünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, C.S. ve A.A.Ö'nün ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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