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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
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Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 1.2 milyon lira ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 212 bin 722 lira, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek 80 milyon liralık bahis ağının çökertildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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