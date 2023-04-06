Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli daha adliyede (2)

23 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31'i daha adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 28 kişi ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bunlardan 23'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişiye ise ev hapsi cezası verildi. Operasyonda dün de 21 kişi tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükseldi.

Samsun 1'inci Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile şüpheliler ve 9 şirketin tüm banka, elektronik para ve kripto para hesapları ile şüphelilere ait yaklaşık değeri 21 milyon 311 bin 400 TL olan 15 motorlu taşıt ve 5 taşınmaza operasyon tarihi ile eş zamanlı olarak el konuldu.