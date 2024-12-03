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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı
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Samsun merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Dron destekli operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi. 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyonu camdan fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonlarını ve sim kartlarını karşı binanın çatısına fırlattıkları tespit edildi. Çatıya çıkan ekipler, söz konusu telefonları ve sim kartları bularak el koydu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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