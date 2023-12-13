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Samsun merkezli suç örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

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Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, 21 pompalı tüfek, 221 tabanca gövdesi, 300 fişek, 2 kılıç, 2 mengene, demir testere, telsiz, 23 sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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