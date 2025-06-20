Samsun Merkezli Sahte İçki Operasyonunda 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Merkezli Sahte İçki Operasyonunda 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun merkezli düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda toplam 12 ton 178 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.U (47), O.T. (24), Y.T. (25) ve C.O. (25) ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.O'nun Mardin Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 18 Haziran'da Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir'de düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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