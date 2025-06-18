Samsun merkezli sahte alkol operasyonunda 10 gözaltı

Samsun merkezli sahte alkol operasyonunda 10 gözaltı
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Samsun merkezli düzenlenen sahte alkol operasyonunda 7 ilde toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, yüklü miktarda etil alkol ve kaçak üretim malzemeleri ele geçirildi.

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Samsun'a yüklü miktarda etil alkol gönderildiği tespit edilen İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir adrese yapılan baskında, kaçak etil alkol üretimi yapılan imalathaneye ulaşıldı.

Yapılan aramalarda, 4 ton 250 litre etil/metil alkol, 5 litrelik 500 boş bidon, 200 bidon kapağı, 2 elektrikli sıvı transfer pompası, bidon dolum makinesi, 6 metal damıtma kazanı ve bağlantılı hortumlar ele geçirildi.

Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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