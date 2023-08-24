Samsun Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

7 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

SAMSUN - Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeli adli çalışmalar neticesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İnternet üzerinden ürün satışı, kaparo, icra dosyası, araç, ev ve villa kiralama vb. yöntemlerle şahısların banka/elektronik para hesaplarını ve GSM hatlarını kullandırmak suretiyle 39 şahsın nitelikli bir şekilde dolandırıldığı tespit edilmiş, olaylarla bağlantılı olan şahıslara yönelik icra edilen operasyon kapsamında, ilimiz merkezli Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat ve Nevşehir'de toplam 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Çok sayıda dijital materyal ve belgelere el konulmuştur" denildi.