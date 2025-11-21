Samsun Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyadan sahte ilan verip 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği öne sürülen şüpheliler hakkında çalışma yürüttü. Ekipler, 18 Kasım'da Samsun merkezli, Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Samsun'da B.C.K. (23), B.S. (26), Mersin'de S.C.H. (27), Z.E. (23), İstanbul'da A.C.K. (21), H.G. (41), F.A.G. (26), Antalya'da E.D.U. (20) ve Gaziantep'te B.B. (32) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında B.İ. (21), U.D. (45) ve M.E.'nin (29) ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken, 7'si ise bugün adliyeye sevk edildi.