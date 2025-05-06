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Samsun Merkezli 'Müstehcenlik' Operasyonunda 45 Gözaltı

Samsun Merkezli 'Müstehcenlik' Operasyonunda 45 Gözaltı
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Samsun merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli dijital materyaller ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen 'müstehcenlik' operasyonunda 45 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'müstehcenlik' suçuna yönelik yürüttüğü soruşturmada, saat 06.00'da 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 45 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 39 cep telefonu, 16 dizüstü bilgisayar, 19 usb bellek, 11 harici sabit disk, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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