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Samsun Merkezli Müstehcenlik Operasyonunda 45 Gözaltı

Samsun Merkezli Müstehcenlik Operasyonunda 45 Gözaltı
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Samsun merkezli olarak 24 ilde düzenlenen müstehcenlik operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda elektronik cihaz ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun merkezli 24 ilde düzenlenen "müstehcenlik" operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "müstehcenlik" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 39 cep telefonu, 16 dizüstü bilgisayar, 19 USB bellek, 11 harici hard disk, ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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