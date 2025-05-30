Samsun Merkezli Maydonoz Döner Operasyonu: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1) SAMSUN MERKEZLİ 'MAYDONOZ DÖNER' OPERASYONUNDA 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

SAMSUN merkezli 3 ilde 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'daki Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği 'Maydonoz Döner' işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Samsun'da bulunan 'Maydonoz Döner' ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen 'Kral Döner' isimli işlemlere yönelik 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı' soruşturması yürütüldü.

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 24 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.