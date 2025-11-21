Haberler

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyadan sahte ilanlar verdiği öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Samsun merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılığa 9 gözaltı

SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyadan sahte ilan verip 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği öne sürülen şüpheliler hakkında çalışma yürüttü. Ekipler, 18 Kasım'da Samsun merkezli, Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Samsun'da B.C.K. (23), B.S. (26), Mersin'de S.C.H. (27), Z.E. (23), İstanbul'da A.C.K. (21), H.G. (41), F.A.G. (26), Antalya'da E.D.U. (20) ve Gaziantep'te B.B. (32) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında B.İ. (21), U.D. (45) ve M.E.'nin (29) ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken, 7'si ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.