Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 8 şüpheli, 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde etme iddiasıyla tutuklandı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında 12 Ağustos'ta 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtarak mağdurlardan 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde ettiklerini belirlenen 8 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP'nin ağır topu, Diyanet'in Cuma hutbesine gönderme mi yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.