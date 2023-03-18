Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak haksız kazanç elde ettikleri şüphesiyle 8 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya'da bazı iş yerlerinden alışveriş yaptıklarını ve aldıkları ürünleri daha düşük fiyata piyasada sattıklarını, bu yolla 1 milyon 800 bin lira elde ettiklerini belirledi.

4 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.