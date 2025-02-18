4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 17 Gözaltı

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 17 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli 12 ilde gerçekleşen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla kadın kıyafeti satışı yaparak 18 kişiyi yaklaşık 300 bin lira dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 1 milyon lira değerinde senet, 12 banka kartı, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan ve müşterilerle iletişime geçip, "ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdıkları yönündeki şikayetler üzerine aranan şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon liralık işlem gerçekleştiği ortaya çıktı.

Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Fenerbahçe'ye resti çekti
img

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye olay sözler
img

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.