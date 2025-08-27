Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internetten sahte ilanla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil döneminde vatandaşların konaklama taleplerini fırsata çevirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin, sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları verdiklerini, bu ilanları görüp arayan vatandaşlarla temas kurduklarını belirledi.

Güven kazanarak gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta ödemesi adı altında para talep eden şüphelilerin 200'den fazla kişiyi mağdur ettikleri, yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İncelemelerde şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığı ortaya çıkarıldı.

Samsun, Zonguldak ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler D.E.A. (29), O.Ç. (31) ile Z.H. (23) gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 61 sentetik ecza hapı, 12 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden M.Y'nin (35) başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.