Haberler

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli olarak 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan verip ürün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Samsun, Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Şüphelilerden B.C.K. (23) ve B.S. (26) Samsun'da, S.C.H. (27) ve Z.E. (23) Mersin'de, A.C.K. (21), H.G. (41) ve F.A.G. (26) İstanbul'da, E.D.U. (20) Antalya'da, B.B. (32) Gaziantep'te gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen U.D. (45), M.E. (29) ile B.İ'nin (21) başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan Z.E. ve B.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Tutuklu bulunan 3 kişinin ise cezaevinde ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.