Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan verip ürün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Samsun, Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Şüphelilerden B.C.K. (23) ve B.S. (26) Samsun'da, S.C.H. (27) ve Z.E. (23) Mersin'de, A.C.K. (21), H.G. (41) ve F.A.G. (26) İstanbul'da, E.D.U. (20) Antalya'da, B.B. (32) Gaziantep'te gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen U.D. (45), M.E. (29) ile B.İ'nin (21) başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan Z.E. ve B.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Tutuklu bulunan 3 kişinin ise cezaevinde ifadelerine başvurulacağı bildirildi.