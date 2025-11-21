Haberler

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Samsun ve 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan verip ürün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Samsun, Mersin, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Şüphelilerden B.C.K. (23) ve B.S. (26) Samsun'da, S.C.H. (27) ve Z.E. (23) Mersin'de, A.C.K. (21), H.G. (41) ve F.A.G. (26) İstanbul'da, E.D.U. (20) Antalya'da, B.B. (32) Gaziantep'te gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen U.D. (45), M.E. (29) ile B.İ'nin (21) başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan Z.E. ve B.B, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tutuklu 3 kişinin ise cezaevinde ifadelerine başvuruldu.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.C.H. tutuklanırken, şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
