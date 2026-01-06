Haberler

Samsun merkezli 19 ilde 'çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı

Güncelleme:
Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 'çocuk müstehcenliği' ile ilgili 40 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 19 ilde düzenlenen 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Çocuk müstehcenliği'ne yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
