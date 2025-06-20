Samsun Merkezli 6 İl'de Motosiklet Dolandırıcılığı Operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz yükselterek vergi kaybına neden oldukları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan faydalanmak amacıyla, silindir hacmi 50 cc ve altında olan, basit günlük kullanım amacıyla üretilen motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yapıldığı belirlendi.

Bazı bayiler tarafından, motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı tespit edildi.

Samsun merkezli olarak Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve haklarında adli işlem başlatılan 11 zanlı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ö. (31) ise adliyeye sevk edildi.

Bilirkişi raporları doğrultusunda toplam 12 motosiklette motor hacmiyle oynanarak vergi kaybına neden olunduğu ortaya çıkarıldı.