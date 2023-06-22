Samsun Limanı'nda Ceset Bulundu

Samsun Limanı açıklarında demirleyen 'Katya ATK' isimli gemide cesedi bulunan Kolombiya uyruklu Manuel Javier Cortes'in (56) üzerine çapa zinciri düştüğü belirlendi. Arkadaşının cesediyle 4 gün boyunca yolculuk yapan, emniyetteki ifadesinde Belçika'ya gitmek üzere gemiye kaçak bindiklerini söyleyen Luis Antonio Obando Castro (57), sınır dışı edilmek üzere göçmen bürosuna teslim edildi.

SAMSUN Limanı açıklarında demirleyen 'Katya ATK' isimli gemide cesedi bulunan Kolombiya uyruklu Manuel Javier Cortes'in (56) üzerine çapa zinciri düştüğü belirlendi. Arkadaşının cesediyle 4 gün boyunca yolculuk yapan, emniyetteki ifadesinde Belçika'ya gitmek üzere gemiye kaçak bindiklerini söyleyen Luis Antonio Obando Castro (57), sınır dışı edilmek üzere göçmen bürosuna teslim edildi.

Kolombiya'dan yola çıkan 'Katya ATK' isimli geminin personeli, 20 Haziran günü, ambardaki kapının mührünün kırık olduğunu fark edip, kaçak yolcu olma ihtimaline karşı kontrol etti. Samsun'a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes'in cansız bedeni bulundu. Yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro ise gemi personeli tarafından yakalandı. Gemi personeli, durumu polise bildirdi.

?Öte yandan Cortes'in cenazesi ise ailesine haber verilmesi için Kolombiya Büyükelçiliği yetkililerine bildirildi.