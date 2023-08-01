Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
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Nurhan Yapıcı Özel'in vefatı sonrası belediye başkanlığına seçilen Adnan Topal, Ağustos ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda merhum başkan Özel anıldı ve meclis gündem maddeleri görüşüldü.
Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Nurhan Yapıcı Özel'in vefatı sonrası belediye başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Topal, seçilmişti.
Başkan Topal, Ağustos ayı ilk meclis toplantısını, üyelerin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda yapıldı.
Meclisi merhume başkan Özel'i anarak açan Topal, "Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
Adnan Topal'dan boşalan meclis üyeliğine ise yedek üye Celal Çobanbaşı geldi.
Toplantı meclis gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.