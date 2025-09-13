Samsun Kurtuluş Yolu Projesine TÜBİTAK Desteği

Samsun'da yürütülen, " Samsun Kurtuluş Yolu" projesi, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında üçüncü kez desteklenmeye değer görüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde 10 üniversiteden coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler bölümü öğrencileri ile öğretim elemanlarından oluşan 20 katılımcıya 5 gün sürecek eğitim programı düzenleniyor.

Prof. Dr. Yılmaz, Samsun Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, Kurtuluş Yolu'nun milli bilinci artırmada önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Genç nesillerin vatan sevgisi ve millet bilinciyle yetişmesi için bu alanın sınıf dışı eğitimlerde aktif olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Kurtuluş Yolu'nun turizm master planına dahil edildiğini anlattı.

Yılmaz, doğru tanıtıldığında yolun Samsun için önemli bir turizm destinasyonu olabileceğini kaydetti.

Programın ilk gününde katılımcılara teorik ders verildi. OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretüm Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişini hazırlayan sebepleri ve Osmanlı Devleti'nin durumunu anlattı.

Ardından Yılmaz, "Samsun şehrinin konumu ve coğrafi özellikleri" başlıklı derste Atatürk'ün Samsun'a çıkışının coğrafi gerekçeleri ile ilgili bilgi verdi.

OMÜ Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, Kurtuluş Yolu'nun ve Samsun kıyılarının morfolojik özelliklerini paylaştı. Günün son oturumunda ise OMÜ Ortak Dersler Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ercan Yalçın, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'daki istihbarat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eğitim kapsamında katılımcılar, Tütün İskelesi, İlkadım Anıtı, Panorama Müzesi, Gazi Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi, Onur Anıtı ve Kent Müzesi gibi tarihi mekanlarda saha çalışması yapacak.

Projenin üçüncü gününde Kurtuluş Yolu'nun sınıf dışı eğitimlerde ve turizmde nasıl kullanılabileceği üzerine dersler verilecek. Dördüncü günde ise Tütün İskelesi'nden başlayarak Kazancı mevkisi, Çakallı Taşhan, Kurtköprü, Üçhanlar, Havza Atatürk Evi ve Sekiz Göz Un Değirmeni güzergahında anma yolculuğu düzenlenecek.