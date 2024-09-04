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Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Salıpazarı'nda incelemede bulundu

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Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Salıpazarı ilçesindeki turizm alanlarında incelemede bulundu. Almaz, Garpukale, kaya mezarları ve Karaman Tarihi Ahşap Cami'de inceleme gerçekleştirdi.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, Salıpazarı ilçesindeki turizm alanlarında incelemede bulundu.

Almaz, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürü Kurtuluş Özçelik ile Garpukale, kaya mezarları ve Karaman Tarihi Ahşap Cami'de inceleme gerçekleştirdi.

Almaz, AA muhabirine, Samsun'daki turizm destinasyonlarında gezi ve incelemelerinin devam ettiğini söyledi.

Daha önce bölgeye Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri ve fenomenleri gönderdiklerini anlatan Almaz, "Salıpazarı ilçemizde turizmde önemli çalışmalar yapılmıştı. Burada turizm altyapı destek projeleri ve programları için neler yapabiliriz, buraları nasıl koruyabiliriz, istişare yapıyoruz. Özellikle Garpukale yürüyüş yolu ve tanıtımı öncelikli hedefimiz olacak. Tanıtım için neler yapılması gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karaca da Salıpazarı'nı turizm şehri yapmakta kararlı olduklarını dile getirerek, "İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tüm paydaşlarımızla gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a ve Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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