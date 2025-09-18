Haberler

Samsun Kavak'ta Yağışlar Sonrası Üç Trafik Kazası

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Hacılı, Gürgenyatağı ve Mahmutlu mevkilerinde sağanak yağışın etkisiyle araçlar kaygan yolda çarpıştı.

Mahmutlu mevkisinde Kavak istikametine seyir halindeki 2 ayrı tır, makaslama yaptı.

Gürgenyatağı mevkisinde ise Samsun yönünde seyir halindeki yabancı plakalı 2 tır, yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı.

Kazalardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
