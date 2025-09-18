Samsun Kavak'ta Yağışlar Sonrası Üç Trafik Kazası
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Hacılı, Gürgenyatağı ve Mahmutlu mevkilerinde sağanak yağışın etkisiyle araçlar kaygan yolda çarpıştı.
Samsun - Ankara karayolu Hacılı, Gürgenyatağı ve Mahmutlu mevkilerinde sağanak yağışın ardından trafik kazaları meydana geldi.
Mahmutlu mevkisinde Kavak istikametine seyir halindeki 2 ayrı tır, makaslama yaptı.
Gürgenyatağı mevkisinde ise Samsun yönünde seyir halindeki yabancı plakalı 2 tır, yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı.
Kazalardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel