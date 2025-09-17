Haberler

Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 608 Hap Ele Geçirildi

Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 608 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, minibüsün altına gizlenen 608 sentetik ecza hapı ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda minibüsün altına gizlenen sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki minibüsün altındaki özel bölmeye gizlenen 608 sentetik ecza hapı ile ikamette yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.S. (22) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde

Fenerbahçe zamanındaki Benfica sözleri tekrar gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.