Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 608 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda minibüsün altına gizlenen sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki minibüsün altındaki özel bölmeye gizlenen 608 sentetik ecza hapı ile ikamette yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.S. (22) jandarmaya götürüldü.