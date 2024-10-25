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Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 1541 Hap Ele Geçirildi

Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 1541 Hap Ele Geçirildi
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 260 gram esrar, 1541 sentetik ecza hapı, 15 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 260 gram esrar ile 1541 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 3 kilo 260 gram esrar, 1541 sentetik ecza hapı, 15 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve ?uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik Kenevir 3-sayfa samsun Güncel Kavak

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