Samsun Kavak'ta Toprak Kayması

Samsun'un Kavak ilçesinde aşırı yağış ve inşaat için yapılan temel kazısı sonrası bir yolda toprak kayması meydana geldi. Olay yerine belediye ekipleri, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Rıdvan Çelikel Öğrenci Yurdu'nun bahçe istinat duvarında da çökme ve çatlaklar oluştu.