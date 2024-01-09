Samsun Kariyer Eğitimi Programı ile Öğrenciler İş Hayatına Hazırlanıyor

Samsun Kariyer Eğitimi Programı (SAKEP) projesiyle öğrencilerin iş hayatına hazırlanması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Samsun Kariyer Eğitimi Programı ile lise öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerinin artırılması amaçlanıyor.

Öğrencileri iş ve akademik hayata hazırlamak, üniversitelerin ve işletmelerin aradığı genel kriterlere uygun mezun etmek ve iş gücü piyasasına yönelik eğitim fırsatlarını organize ederek liselerdeki kariyer rehberlik çalışmalarına destek olunması hedefleniyor.

Projeyle bu yıl 9. sınıf öğrencilerine, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) sistemi üzerinden veya yüz yüze iş ve sosyal hayatta iletişim kursu ile diksiyon, 12. sınıf öğrencilerine ise KOSGEB üzerinden geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik kursları veriliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü ve KOSGEB Samsun Müdürlüğü ortaklığı ile tüm liselerde yıl boyu kariyer günleri etkinlikleri düzenlenecek.

Kariyer günlerinde akademisyen ve alanında uzman kişilerce gerek akademik olarak ilerlemek isteyen, gerek kendi işini kurmak isteyen, gerekse çalışma hayatına atılmak isteyen öğrencilere bilgi verilip tavsiyelerde bulunuyor. Böylece öğrencilerin mezuniyet sonrası yapmaları gerekenler konusunda bilinçlenmeleri sağlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Samsun genelinde 34 okulda 47 kurs açılırken, kurslara 1773 öğrenci katıldı. Ayrıca 43 okulda da kariyer günü düzenlendi.

Kursu tamamlayan öğrencilere ise sertifika verilecek.