Samsun, 'kardeş şehir' Sumgayıt heyetini ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sumgayıt ve Samsun'un iki ülke ilişkilerini geliştirmek adına rol alacak konumda iki şehir olduğunu belirterek, 'kardeş şehir' heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kente gelen 'kardeş şehir' heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sumgayıt ve Samsun, iki ülke ilişkilerini geliştirmek adına rol alacak konumda iki şehir" dedi.

Samsun'un 'kardeş şehri' olan Azerbaycan'ın Sumgayıt şehri Belediye Başkanvekili Orhan Adıgözelzade, Tören ve Organizasyon Şube Müdürü Ilgar Aliyev, Belediye Meclis Üyesi Ferid Memmedov ve Sumgayıt Belediyesi Basın Koordinatörü Natevan Ahmadova, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kente geldi. Heyet, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Başkan Demir, ziyaret sırasında kentte yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili kısa bir bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Demir, "Sumgayıt şehri ile biz kardeş belediyeyiz. Bugün onları burada ağırlamaktan oldukça mutluyuz. TEKNOFEST öncesinde biz onları ziyaret etmiştik ve gerçekten çok güzel ağırlanmıştık. Çok yararlı bir ziyaretimiz olmuştu. 'Tek millet, iki devlet' diyoruz. Sumgayıt ve Samsun, iki ülke ilişkilerini geliştirmek adına rol alacak konumdaki iki şehir. Bunu pekiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kültürel ve sosyal alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yerel yönetimler noktasında kuvvetli bağ kuracak iki avantajlı kentiz. Belediyecilik anlamında da birbirimize örnek olacak güzel çalışmalarımız var" diye konuştu.

Sumgayıt şehri Belediye Başkanvekili Orhan Adıgözelzade ise Samsun hakkında çok güzel düşüncelere sahip olduklarını belirterek "Coğrafi anlamda Samsun'un ne kadar güzel bir şehir olduğuna tanıklık ettik. Burada bulunmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı. - SAMSUN