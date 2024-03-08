Samsun Jandarmadan Kadınlara Özel Etkinlikler
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Kadın sürücülere ve yolculara çiçek verilirken, kadın öğretmenler ve çalışanlar da ziyaret edildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda trafik kontrolü esnasında durdurulan kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, çiçek verildi.
Ayrıca jandarma trafik ekipleri, Arslançayır İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanlar ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.