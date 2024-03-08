Samsun Jandarmadan Kadınlara Özel Etkinlikler

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda trafik kontrolü esnasında durdurulan kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, çiçek verildi.

Ayrıca jandarma trafik ekipleri, Arslançayır İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanlar ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.