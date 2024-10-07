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Samsun'da Irmakta Ceset İhbarı, Kıyafet Bulundu

Samsun'da Irmakta Ceset İhbarı, Kıyafet Bulundu
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Samsun'un Canik ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, Mert Irmağı'nda ceset gördükleri ihbarında bulundu. Olay yerine giden ekipler, sudan gömleğe sarılmış kadın kıyafeti çıkardı ve kıyafetleri poşetleyerek çöpe attı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde ırmakta ceset olduğu ihbarına giden ekipler, bir gömleğin içine konulup bağlanmış kadın kıyafetiyle karşılaştı. Ekipler, poşetledikleri kıyafetleri çöpe attı.

Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda yürüyüş yapanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Mert Irmağı'nda ceset gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmağa inen ekipler, sudaki nesneyi çıkardı. Yapılan kontrolde, nesnenin bir gömleğe sarılmış kıyafetler olduğu belirlendi. Ekipler, kıyafetleri poşetleyip çöp kutusuna attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Canik

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