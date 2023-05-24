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Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e Aksoy ve Maraşlı'dan ziyaret

Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e Aksoy ve Maraşlı'dan ziyaret

Güncel Haberler

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, göreve yeni başlayan Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, göreve yeni başlayan Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret etti.

Aksoy ile Maraşlı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarı diledi.

Özen, ziyaretlerinden dolayı Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen Cumhuriyet Bafra Güncel Haberler

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