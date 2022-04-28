Samsun İHH Yetim Birimi balon ve hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü

Samsun İHH Yetim Birimi, ihtiyaç sahibi ailelere iftar ikramı, çocuklara ise balonla süsledikleri vosvoslarla hediyeler götürdü.

Samsun İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun İHH Yetim Birimi gönüllüleri tarafından Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan "Çat Kapı İyilik Projesi" ramazanda da sürdürüldü.

Çoğunluğu yetim çocukların olduğu aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere iftar ikramı götüren gönüllüler, çocuklar için de etkinlikler düzenleyerek hazırladıkları hediyeleri verdi

Gönüllüler, çocukları, balonlarla süsledikleri vosvoslarla ziyaret etti.

Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okutan, 26 günde 125 gönüllüyle 150 evi ziyaret ettiklerini, 800 kişiye iftar ikramında bulunduklarını belirtti.

Okutan, "Beş yüzden fazla çocuk sevindirdik ve Kalplerimizi Birleştiren Sofralar Projesi'yle de 20 evde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerimizle birlikte iftar yaptık." ifadesini kullandı.

Çocuklara hediyeleri Samsun İHH Yetim Birimi İnfak Atölyesi'nde hazırladıklarını aktaran Okutan, şunları kaydetti:

"Dünyanın arkada bıraktığı o karanlık, dar fakat içi güllerle dolu sokaklarında vosvoslarla, balonlarla ve en önemlisi kucak dolusu sevgiyle çocuklarımızla buluştuk. Palyaçomuz ve gönüllü arkadaşlarımız oyunlarla, yüz boyamayla, şarkılarla eğlenirken öte yanda bol bol sarıldık, hediyeleştik. ve gün sonu Iraklı bir ailemizin evinde kalplerimizi birleştirdik. Dört yüz milyondan fazla yetimin olduğu bir dünyada dokunabildiğimiz her mahzun yürek önce bizi iyileştirecek. El ele, omuz omuza, yürek yüreğe, bir yetim daha gülsün diye. Çünkü biliyoruz ki yetim gülerse dünya güler."