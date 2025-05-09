Samsun için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da bugün 18.30'a kadar yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 18.30'a kadar Samsun'da yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel