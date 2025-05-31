Samsun İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un iç kesimlerinde Ladik, Havza ve Kavak çevrelerinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel