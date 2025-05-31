Samsun İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un iç kesimlerinde Ladik, Havza ve Kavak çevrelerinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.